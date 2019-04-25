Россия предупредила о возможных провокациях «Белых касок» в Сирии

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что организация «Белые каски» готовит новую провокацию в Сирии.

«Псевдогуманитарщина» из «Белых касок» продолжает готовить очередные провокации с целью обвинение законных властей в применении отравляющих веществ», — приводит слова российского дипломата РИА Новости.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что иностранные журналисты сняли постановочную «гибель» семьи якобы после применения химического оружия правительством Сирии.

В конце марта сообщалось о подготовке французскими и бельгийскими спецслужбами провокации в Сирии для обвинения России в ударах по мирным жителям.

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