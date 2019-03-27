Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.
Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии
  • Reuters

«Серьёзную обеспокоенность вызывают вновь поступающие сообщения о том, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам»* при содействии пресловутых «белокасочников» готовят очередные инсценировки с применением отравляющих веществ», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, дипломат отметил, что террористы в Сирии «не прекращают провокационные вылазки против правительственных войск». 

Ранее МИД России сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии.

Как рассказала представитель ведомства Мария Захарова, Москва обеспокоена данными о подготовке боевиками группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» инсценировки химической атаки.

Дипломат отметила, что террористы рассредоточивают боевые снаряды в тайниках в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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