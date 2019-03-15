МИД России сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии

Москва обеспокоена данными о подготовке боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам»* инсценировки химической атаки в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Серьёзную обеспокоенность вызывают вновь поступающие сообщения о том, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» при «содействии» пресловутых «белокасочников» осуществляют подготовку очередных инсценировок с применением отравляющих веществ — с последующим возложением ответственности за использование химоружия на правительственные силы», — сказала она на брифинге.

По её словам, террористы рассредоточивают боевые снаряды в тайниках в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на представителя российского внешнеполитического ведомства писала, что США могут использовать провокации с химоружием для сохранения своего присутствия в Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.