МИД России сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии

Короткая ссылка
Москва обеспокоена данными о подготовке боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам»* инсценировки химической атаки в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии
  • РИА Новости

«Серьёзную обеспокоенность вызывают вновь поступающие сообщения о том, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» при «содействии» пресловутых «белокасочников» осуществляют подготовку очередных инсценировок с применением отравляющих веществ — с последующим возложением ответственности за использование химоружия на правительственные силы», — сказала она на брифинге.

По её словам, террористы рассредоточивают боевые снаряды в тайниках в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на представителя российского внешнеполитического ведомства писала, что США могут использовать провокации с химоружием для сохранения своего присутствия в Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить