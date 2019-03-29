В ЦПВС заявили о подготовке западными спецслужбами провокации в Сирии

Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России в ударах по мирным жителям. Об этом говорится в заявлении руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктора Купчишина.

По его словам, для организации провокаций в зону деэскалации в Идлибе прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии.

«Под их руководством состоялась встреча с полевыми командирами террористических группировок… а также представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски», — сказал он.

Купчишин отметил, что на совещании обсуждались вопросы организации постановочных съемок, якобы свидетельствующих о применении Россией и Сирией отравляющих веществ против мирного населения.

При этом он рассказал, что с 14 по 27 марта представители бельгийских спецслужб записывали на видео авиационные удары ВКС России по складам с боеприпасами террористов в Идлибе.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.