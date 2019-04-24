В ЦПВС сообщили о постановочной съёмке «гибели» семьи от химоружия в Сирии
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.
По его словам, съёмка прошла в районе населённого пункта Морек в провинции Хама.
Купчишин добавил, что боевики незаконных вооружённых формирований не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в идлибской зоне деэскалации.
В конце марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.