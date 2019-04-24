В ЦПВС сообщили о постановочной съёмке «гибели» семьи от химоружия в Сирии

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В Сирии иностранные журналисты сняли постановочную «гибель» семьи в результате якобы применения химического оружия правительственными войсками.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.

По его словам, съёмка прошла в районе населённого пункта Морек в провинции Хама.

Купчишин добавил, что боевики незаконных вооружённых формирований не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в идлибской зоне деэскалации.

В конце марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.

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