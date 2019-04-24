В МИД прокомментировали слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС прокомментировал высказывание посла США в Москве Джона Хантсмана об американских авианосцах в Средиземном море.
В МИД прокомментировали слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море
  • РИА Новости

«Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернётся в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, в подобной гипотетической ситуации американские дипломаты пожалеют, что «не сумели найти возможности для конструктивного диалога с партнёрами».

Замминистра также выразил сожаление в связи с высказыванием американского посла.

Ранее Хантсман пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами — USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить