В МИД прокомментировали слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море
- РИА Новости
«Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернётся в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет», — сказал дипломат.
По словам Рябкова, в подобной гипотетической ситуации американские дипломаты пожалеют, что «не сумели найти возможности для конструктивного диалога с партнёрами».
Замминистра также выразил сожаление в связи с высказыванием американского посла.
Ранее Хантсман пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами — USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis.
Подробнее — в материале RT.