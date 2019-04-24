В МИД прокомментировали слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС прокомментировал высказывание посла США в Москве Джона Хантсмана об американских авианосцах в Средиземном море.

«Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернётся в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, в подобной гипотетической ситуации американские дипломаты пожалеют, что «не сумели найти возможности для конструктивного диалога с партнёрами».

Замминистра также выразил сожаление в связи с высказыванием американского посла.

Ранее Хантсман пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами — USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis.

Подробнее — в материале RT.