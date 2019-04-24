В Совфеде прокомментировали слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами.

РИА Новости

«Стратегия, которую когда-то взяли на вооружение США при формировании своих авианосных групп, давно устарела», — сказал Клинцевич. По его словам, подобная риторика в отношении России в принципе носит контрпродуктивный характер. Как считает сенатор, американцам пора отказываться от воинственной стратегии, постоянно дающей сбои. Ранее в Ассоциации дипломатов оценили слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море.