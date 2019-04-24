В Совфеде прокомментировали слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами.
В Совфеде прокомментировали слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море
  • РИА Новости

«Стратегия, которую когда-то взяли на вооружение США при формировании своих авианосных групп, давно устарела», — сказал Клинцевич.

По его словам, подобная риторика в отношении России в принципе носит контрпродуктивный характер.

Как считает сенатор, американцам пора отказываться от воинственной стратегии, постоянно дающей сбои.

Ранее в Ассоциации дипломатов оценили слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море.

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