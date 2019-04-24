В Совфеде прокомментировали слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море
- РИА Новости
«Стратегия, которую когда-то взяли на вооружение США при формировании своих авианосных групп, давно устарела», — сказал Клинцевич.
По его словам, подобная риторика в отношении России в принципе носит контрпродуктивный характер.
Как считает сенатор, американцам пора отказываться от воинственной стратегии, постоянно дающей сбои.
Ранее в Ассоциации дипломатов оценили слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море.