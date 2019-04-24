В Ассоциации дипломатов оценили слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал RT заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами.
В Ассоциации дипломатов оценили слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море
  • РИА Новости

«Хантсман обвиняет нас в том, что мы наступаем, пробуем доминировать, но возникает вопрос: что вдали от берегов США делает вся эта армада? Общепринятой является концепция органической связи Чёрного моря и Средиземного, для нас Средиземное море является таким же близким бассейном, как и Чёрное. Это особая зона наших интересов. Американцы представляют дело так, что это кусочек Мирового океана, где все на равных, но это не так. Надо им начинать с себя. Это является попыткой доминировать в мире самым бессовестным образом», — отметил Бакланов.

Ранее Хантсман пригрозил России авианосцами в Средиземном море.

Отмечается, что группировка флота США включает десять кораблей, более 130 самолётов и 9 тыс. моряков и морских пехотинцев.

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