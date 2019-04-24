Хантсман пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Об этом информирует пресс-служба Шестого флота американских ВМС.
«Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощной обороной, которую эти корабли обеспечивают, демонстрируют России, что, если она действительно стремится улучшить отношения с США, она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», — цитирует пресс-служба Хантсмана.
Отмечается, что группировка флота США включает десять кораблей, более 130 самолётов и 9 тыс. моряков и морских пехотинцев.