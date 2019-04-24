В Госдуме отреагировали на слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами.

«Это попытка надавить на Россию с помощью военной силы и угрозы её применения», — сказал Новиков.

По его мнению, внешнее давление будет только нарастать.

Со своей стороны, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с НСН выразил мнение, что опасности никакой нет.

«Но если американцы попросят, мы туда атомные подлодки с ударным вооружением пришлём», — заявил он.

Ранее в Ассоциации дипломатов оценили слова Хантсмана.