В Госдуме отреагировали на слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами.
В Госдуме отреагировали на слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море
  • РИА Новости

«Это попытка надавить на Россию с помощью военной силы и угрозы её применения», — сказал Новиков.

По его мнению, внешнее давление будет только нарастать.

Со своей стороны, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с НСН выразил мнение, что опасности никакой нет.

«Но если американцы попросят, мы туда атомные подлодки с ударным вооружением пришлём», — заявил он.

Ранее в Ассоциации дипломатов оценили слова Хантсмана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить