NBC: Байден объявит о своём участии в президентских выборах в США

Бывший вице-президент США Джо Байден планирует в четверг, 25 апреля, объявить о своём участии в американских президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника.

NEW: Former VP Biden plans to announce his candidacy for president in 2020 on Thursday morning with an online video, two sources close to Biden with direct knowledge of the planning tell @NBCNews - @mikememoli — NBC Politics (@NBCPolitics) 23 апреля 2019 г.

Ранее Байден прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны женщин привычкой притрагиваться к людям, в том числе жать им руку и хватать за плечо.

Как сообщалось, бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах. Позднее аналогичное обвинение выдвинула 43-летняя Эми Лаппос из штата Коннектикут. По словам Лаппос, политик её «неподобающе касался» и тёрся о неё носом в 2009 году в Гринвиче.

Американский лидер Дональд Трамп в связи с этим опубликовал в своём Twitter шуточное видео, на котором Байден обнимает сам себя за плечи и нюхает свою голову.