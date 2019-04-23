Меркель и Зеленский провели телефонный разговор

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с победившим на президентских выборах на Украине Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что Берлин продолжит помогать Киеву на пути реформ.
Меркель и Зеленский провели телефонный разговор
  • Reuters

Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать её право на суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель пригласила Зеленского в Германию.

Ранее Владимира Зеленского поздравили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян.

По итогам обработки 100% протоколов Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства.

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