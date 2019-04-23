Меркель и Зеленский провели телефонный разговор
- Reuters
Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
«Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать её право на суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении.
Кроме того, Меркель пригласила Зеленского в Германию.
Ранее Владимира Зеленского поздравили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян.
По итогам обработки 100% протоколов Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства.