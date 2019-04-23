Меркель и Зеленский провели телефонный разговор

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с победившим на президентских выборах на Украине Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что Берлин продолжит помогать Киеву на пути реформ.

Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать её право на суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель пригласила Зеленского в Германию.

Ранее Владимира Зеленского поздравили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян.

По итогам обработки 100% протоколов Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства.