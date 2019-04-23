Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил выигравшему президентские выборы на Украине Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает МИД Израиля.

«Нетаньяху позвонил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравил его с победой, выразил надежду на продолжение позитивных двусторонних отношений и пригласил его посетить с визитом Израиль», — сказано в сообщении.

Отмечается, что глава Израиля также пообщался по телефону с действующим главой Украины Петром Порошенко и «поблагодарил его за дружеское отношение к государству Израиль и еврейскому народу».

Ранее Зеленского с победой поздравили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян.