Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил выигравшему президентские выборы на Украине Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой.
Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах
  • Reuters
  • © Ronen Zvulun/File

Об этом на своей странице в Facebook сообщает МИД Израиля.

«Нетаньяху позвонил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравил его с победой, выразил надежду на продолжение позитивных двусторонних отношений и пригласил его посетить с визитом Израиль», — сказано в сообщении.

Отмечается, что глава Израиля также пообщался по телефону с действующим главой Украины Петром Порошенко и «поблагодарил его за дружеское отношение к государству Израиль и еврейскому народу».

Ранее Зеленского с победой поздравили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президенты Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян.

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