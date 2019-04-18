Госдеп отреагировал на требование КНДР заменить Помпео на переговорах

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Госдепартамент прокомментировал поступившее от КНДР требование заменить госсекретаря США Майка Помпео во время переговоров о денуклеаризации Северной Кореи.
Госдеп отреагировал на требование КНДР заменить Помпео на переговорах
  • Reuters

«Мы в курсе этих заявлений. Соединённые Штаты остаются готовыми к ведению конструктивных переговоров с Северной Кореей», — сообщил ТАСС официальный представитель Государственного департамента.

Ранее стало известно, что МИД КНДР намерен добиться отстранения Помпео от переговоров по денуклеаризации.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил RT, что Северная Корея таким образом пытается обеспечить более выгодные для себя условия.

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