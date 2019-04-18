В Совфеде оценили требование КНДР заменить Помпео на переговорах

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT требование КНДР к США заменить американского госсекретаря Майка Помпео на переговорах о денуклеаризации Северной Кореи.

«Совершенно понятно, что КНДР посредством недавних успешных испытаний своего оружия и довольно жёсткой позиции на переговорах пытается добиться более выгодных для себя условий. Они могут уступить только в ответ на реальные шаги со стороны Соединённых Штатов, отмену санкций и серьёзные международные гарантии безопасности. Корейцы не чувствуют, что американцы готовы на реальные компромиссы и договорённости. Поэтому они выдвигают различные условия, одно из которых касается персоны господина Помпео», — считает сенатор.

Морозов также обратил внимание, что переговоры между США и КНДР находятся не в лучшей стадии и «действия корейской стороны направлены на то, чтобы американцы поняли серьёзность их намерений».

Ранее в КНДР потребовали от США заменить американского госсекретаря Майка Помпео на переговорах о денуклеаризации Северной Кореи.

Помпео обвинили в том, что он преуменьшает значение комментариев северокорейского лидера Ким Чен Ына.