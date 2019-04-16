Apple выделит средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери

Корпорация Apple намерена выделить средства на реконструкцию сгоревшего собора Парижской Богоматери. Об этом объявил глава компании Тим Кук.

«Apple сделает пожертвование на реконструкцию, чтобы помочь восстановить драгоценное наследие собора Нотр-Дам для будущих поколений», — написал генеральный директор американской корпорации в своём Twitter.

Кук выразил соболезнования народу Франции и всем, для кого Нотр-Дам был «символом надежды».

Ранее Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил о начале сбора пожертвований на реставрацию собора Парижской Богоматери.

Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал нации полностью восстановить кафедральный собор, который является частью судьбы страны.