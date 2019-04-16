Apple выделит средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери
- Reuters
«Apple сделает пожертвование на реконструкцию, чтобы помочь восстановить драгоценное наследие собора Нотр-Дам для будущих поколений», — написал генеральный директор американской корпорации в своём Twitter.
Кук выразил соболезнования народу Франции и всем, для кого Нотр-Дам был «символом надежды».
Ранее Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил о начале сбора пожертвований на реставрацию собора Парижской Богоматери.
Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал нации полностью восстановить кафедральный собор, который является частью судьбы страны.