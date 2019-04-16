Apple выделит средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери

Короткая ссылка
Корпорация Apple намерена выделить средства на реконструкцию сгоревшего собора Парижской Богоматери. Об этом объявил глава компании Тим Кук.
Apple выделит средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери
  • Reuters

«Apple сделает пожертвование на реконструкцию, чтобы помочь восстановить драгоценное наследие собора Нотр-Дам для будущих поколений», — написал генеральный директор американской корпорации в своём Twitter.

Кук выразил соболезнования народу Франции и всем, для кого Нотр-Дам был «символом надежды».

Ранее Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил о начале сбора пожертвований на реставрацию собора Парижской Богоматери.

Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал нации полностью восстановить кафедральный собор, который является частью судьбы страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить