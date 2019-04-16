Колокола всех соборов Франции зазвонят в час начала пожара в Нотр-Даме

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Колокола всех соборов Франции в знак солидарности зазвонят 17 апреля в час начала пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщили в Конференции католических епископов.
Колокола всех соборов Франции зазвонят в час начала пожара в Нотр-Даме
  • Reuters

«В знак солидарности с архиепархией Парижа все колокола соборов Франции зазвонят завтра, 17 апреля, в 18:50 (19:50 мск. — RT) — время начала пожара в Нотр-Даме» — говорится в заявлении организации в Twitter.

Ранее в Ватикане выразили готовность оказать экспертную поддержку в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери. 

Историк архитектуры Борис Бочарников в беседе с RT выразил мнение, что отреставрировать утраченные при пожаре шпиль и части декора парижского собора будет очень непросто.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Пожарным удалось ликвидировать возгорание только утром следующего дня.

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