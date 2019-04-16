Историк архитектуры назвал непростой задачей восстановление Нотр-Дама

Историк архитектуры Борис Бочарников прокомментировал в беседе с RT пожар в соборе Парижской Богоматери.

«Собор Парижской Богоматери по своему значению и художественному уровню — один из выдающихся, равно как и соборы Сен-Дени, Шартра и Реймса. Его облик и структура с уникальным ансамблем скульптуры и витражей, созданным в XIII—XIV веках, представляют собой образцовый памятник французской готики, не только вобравший в себя всё лучшее, но и ставший архитектурным символом Парижа и Франции, служа образцом для многих архитекторов последующих столетий», — отметил эксперт.

Он добавил, что это и пример «одной из масштабных реставраций в истории архитектуры».

«Когда по проекту Виолле-ле-Дюка не только были воссозданы такие утраченные элементы, как шпиль и часть декора, но и была осмыслена специфика французской готики как стиля, что имело огромное значение для истории архитектуры как науки», — пояснил он.

По словам историка архитектуры, именно кровля и шпиль, созданный Виолле-ле-Дюком, были утрачены.

«Остаётся только надеяться, что реставраторы смогут воссоздать утраченное с тем же феноменальным мастерством, которым обладали мастера XIX века, а это очень непростая задача, несмотря на современные технологии», — заключил Бочарников.

Ранее представитель корпуса пожарных города Габриэль Плюс заявил, что огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен.

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