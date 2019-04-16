Швыдкой заявил о готовности России оказать поддержку Франции после пожара в Нотр-Даме

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА Новости заявил, что Москва готова оказать содействие Парижу в работе по восстановлению собора Нотр-Дам после пожара.

«Конечно, российские специалисты готовы принять участие в восстановлении собора, но надо понять, какая именно помощь нужна французам», — уточнил он.

Кроме того, Швыдкой назвал произошедшее «огромной трагедией для всего человечества».

Ранее министр культуры Франции Франк Риестер рассказал, что структура собора Парижской Богоматери спасена, однако ситуация остаётся крайне нестабильной после крупного пожара, возникшего вечером 15 апреля.