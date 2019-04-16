В ГМИИ имени Пушкина назвали пожар в Нотр-Даме потрясением для всех

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала пожар в соборе Парижской Богоматери.

«Могу только глубоко сожалеть. Это для всех потрясение... Памятник всемирного значения, которое имеет отношение ко всем. Здание и архитектура драгоценны и не воспроизводимы», — заявила она.

В свою очередь, профессор Московского архитектурного института и председатель Московского архитектурного общества архитектор Борис Уборевич-Боровский в беседе с ФАН напомнил, что пожары и раньше уничтожали крупные исторические здания во всём мире.

«Это такая беда, которая может прийти неожиданно к любому историческому памятнику», — сказал он.

Как отметил эксперт, на восстановление Нотр-Дама может потребоваться от пяти до десяти лет.

«Конечно, частично это будет новодел, но всё-таки мы должны отнестись к памятнику именно так, он в основе своей сохранился, в тех исторических архитектурных фрагментах XI, XII, XIII века», — добавил он.

Ранее сообщалось, что французские миллиардеры выделили €300 млн на восстановление Нотр-Дама.