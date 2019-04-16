Ватикан предложил Франции помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Эксперты Ватиканских музеев готовы оказать помощь в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери. Об этом заявил президент папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази.

Об этом сообщает ТАСС.

«Специалисты Ватиканских музеев могли бы принять участие в некоторых конкретных работах (по восстановлению. — RT)», — заявил он в ходе пресс-конференции в Ватикане.

При этом представитель Ватикана выразил мнение, что Франция «достаточно самодостаточна» для финансирования реставрации собора и внешняя помощь может быть чисто «символическим жестом».

Ранее в Музеях Московского Кремля выразили готовность помочь французским экспертам в реставрации Нотр-Дама.