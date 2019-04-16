Музеи Кремля предложили помощь в реставрации собора Нотр-Дам

Музеи Московского Кремля готовы оказать помощь французским экспертам в реставрации сгоревшего собора Парижской Богоматери. Об этом заявила Интерфаксу генеральный директор объединения Елена Гагарина.

«Уже сейчас понятно, что будет проведена сложнейшая работа по изучению последствий возгорания, по восстановлению того, что будет возможно. Мы готовы оказать в этом любую необходимую помощь», — заявила Гагарина.

Она подчеркнула, что причинённый собору ущерб ещё предстоит оценить.

Тем не менее Гагарина назвала трагедией мирового масштаба гибель Нотр-Дама как символа европейской христианской культуры.

«В такие моменты особенно ощущается хрупкость нашего мира, уязвимость любого, даже, казалось бы, столь неуязвимого внешне памятника», — сказала собеседница агентства.

Ранее лидер России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских экспертов в восстановлении Нотр-Дама.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Обрушились шпиль и крыша собора. Утром 16 апреля пожарным удалось потушить возгорание.