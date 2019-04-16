Музеи Кремля предложили помощь в реставрации собора Нотр-Дам
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«Уже сейчас понятно, что будет проведена сложнейшая работа по изучению последствий возгорания, по восстановлению того, что будет возможно. Мы готовы оказать в этом любую необходимую помощь», — заявила Гагарина.
Она подчеркнула, что причинённый собору ущерб ещё предстоит оценить.
Тем не менее Гагарина назвала трагедией мирового масштаба гибель Нотр-Дама как символа европейской христианской культуры.
«В такие моменты особенно ощущается хрупкость нашего мира, уязвимость любого, даже, казалось бы, столь неуязвимого внешне памятника», — сказала собеседница агентства.
Ранее лидер России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских экспертов в восстановлении Нотр-Дама.
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Обрушились шпиль и крыша собора. Утром 16 апреля пожарным удалось потушить возгорание.