Музеи Кремля предложили помощь в реставрации собора Нотр-Дам

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Музеи Московского Кремля готовы оказать помощь французским экспертам в реставрации сгоревшего собора Парижской Богоматери. Об этом заявила Интерфаксу генеральный директор объединения Елена Гагарина.
Музеи Кремля предложили помощь в реставрации собора Нотр-Дам
  • ©Sadak Souici/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Уже сейчас понятно, что будет проведена сложнейшая работа по изучению последствий возгорания, по восстановлению того, что будет возможно. Мы готовы оказать в этом любую необходимую помощь», — заявила Гагарина.

Она подчеркнула, что причинённый собору ущерб ещё предстоит оценить.

Тем не менее Гагарина назвала трагедией мирового масштаба гибель Нотр-Дама как символа европейской христианской культуры.

«В такие моменты особенно ощущается хрупкость нашего мира, уязвимость любого, даже, казалось бы, столь неуязвимого внешне памятника», — сказала собеседница агентства.

Ранее лидер России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских экспертов в восстановлении Нотр-Дама.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Обрушились шпиль и крыша собора. Утром 16 апреля пожарным удалось потушить возгорание.

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