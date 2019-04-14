Скотленд-Ярд: виновник инцидента у посольства Украины психически болен

Мужчина, протаранивший автомобиль у посольства Украины в Лондоне, арестован в соответствии с законом о психическом здоровье, он будет передан в больницу для лечения. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

«Мужчина, который был арестован после инцидента в Холланд-парке утром в субботу, 13 апреля, подвергся наказанию в соответствии с законом о психическом здоровье», — заявили в полиции.

Ранее у посольства Украины в Лондоне произошла стрельба. Позднее в дипмиссии рассказали, что неизвестный умышленно врезался на машине в автомобиль посла, после чего полицейские начали по ней стрелять.

Власти не связывают произошедшее с терроризмом.