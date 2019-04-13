Посольство Украины в Лондоне объяснило стрельбу у здания дипмиссии

В посольстве Украины в Великобритании рассказали об инциденте со стрельбой рядом со зданием дипмиссии. Там отметили, что неизвестный на машине намеренно врезался в автомобиль посла.

«Около 10 часов утра в субботу, 13 апреля, официальная машина посла Украины в Соединённом Королевстве была намеренно протаранена, она была припаркована на стоянке перед зданием посольства Украины», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Там отметили, что полиция заблокировала автомобиль нарушителя, однако злоумышленник продолжил действия.

«В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю преступника. Виновник задержан и доставлен в полицейский участок», — сообщили в посольстве.

Там добавили, что никто из сотрудников ведомства не пострадал. В настоящее время полиция расследует произошедшее, личность и мотивы подозреваемого выясняются.

Ранее стало известно, что в Лондоне рядом со зданием посольства Украины произошла стрельба.