Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом
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«Полицейские применили огнестрельное оружие и электрошоковый пистолет, автомобиль был остановлен, а 40-летний мужчина арестован», — говорится в сообщении полиции.
С соблюдением мер предосторожности подозреваемого доставили в центральную лондонскую больницу.
Ранее у посольства Украины в Лондоне произошла стрельба. Позднее в дипмиссии рассказали, что неизвестный умышленно врезался на машине в автомобиль посла, после чего полицейские начали по ней стрелять.