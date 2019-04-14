Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

Короткая ссылка
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.

Как отметил Шиптон в интервью The Herald Sun, он посмотрел ролик, на кадрах которого видно, как Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне.

«Мне 74 года, но я выгляжу лучше, чем он в 47. Это просто шок!» — цитирует его The Guardian.

Шиптон также добавил, что обратился к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону с просьбой принять меры в связи с арестом Ассанжа.

Как уточняет издание, Моррисон ответил, что журналисту окажут консульскую поддержку, однако о каких-либо «особых мерах» в данном случае вряд ли может идти речь.

Ранее портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить