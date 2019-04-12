AFP: Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима в Лондоне

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима Belmarsh на юго-востоке Лондона, передаёт AFP со ссылкой на информированный источник.
AFP: Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима в Лондоне
  • Reuters

Как уточняет РИА Новости, указанное учреждение принадлежит к категории А — оно известно как «британский Гуантанамо» и считается тюрьмой для опасных преступников.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции.

Суд оставил его под стражей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию.

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