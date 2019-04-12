AFP: Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима Belmarsh на юго-востоке Лондона, передаёт AFP со ссылкой на информированный источник.

C'est le début d'une longue bataille judiciaire pour le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, qui vient de passer sa première nuit en détention et risque d'être extradé vers les Etats-Unis https://t.co/PC2Dpuopkg@clarawright_#AFPpic.twitter.com/qiSoDhV7OK — Agence France-Presse (@afpfr) 12 апреля 2019 г.

Как уточняет РИА Новости, указанное учреждение принадлежит к категории А — оно известно как «британский Гуантанамо» и считается тюрьмой для опасных преступников.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции.

Суд оставил его под стражей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию.