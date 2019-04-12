«Мы все — Ассанж»: о роли публикаций WikiLeaks

«Не будь WikiLeaks, общественность, в особенности на Западе, до сих пор питала бы инфантильные иллюзии, что мир, построенный по принципу «правда в силе», — действительно лучший из миров. И в нём нет ни пыточных застенков Гуантанамо, ни тотальной прослушки Агентства национальной безопасности США, ни варварского уничтожения американскими военными мирных жителей на Ближнем Востоке. Более того, миллионы граждан США по-прежнему пребывали бы в заблуждении, что Хиллари Клинтон — это луч надежды для демократов всей планеты».

Арест австралийского журналиста и разоблачителя Джулиана Ассанжа лондонской полицией — позорная страница в истории британского правосудия.

Эквадор лишил Ассанжа предоставленного ему ранее убежища, позволил полицейским пройти на территорию дипмиссии и арестовать австралийца, который почти семь долгих лет провёл в крошечной комнатке небольшого здания посольства.

Сейчас перед ним открывается мрачная перспектива — быть выданным США и оказаться в одной из американских тюрем, печально известных своей жестокостью.

Для армии самодовольных либералов (а среди них немало ведущих обозревателей таких газет, как британская The Guardian, которая, когда Ассанж впервые получил известность, использовала его для собственной выгоды, а впоследствии отвернулась от него и даже ополчилась против него) весь этот шум вокруг ареста Ассанжа — это предсмертный хрип их коллективной совести. Им куда важнее не пропустить занятия йогой или пройтись по магазинам, чем отстаивать права человека, который разоблачил военные преступления, совершённые во имя сохранения западной гегемонии.

Мужество и верность долгу таких борцов за свободу слова, как Джулиан Ассанж, особенно резко выделяется на фоне политики двойных стандартов, которую исповедуют западные мейнстримные СМИ.

Верить в то, что ты живёшь в свободном и демократическом обществе, и действовать так, как если бы ты в нём жил, — далеко не одно и то же. Ассанж отважился жить в подобном обществе и говорить правду. И значимость его выбора для всех нас трудно переоценить.

Не будь WikiLeaks, общественность, в особенности на Западе, до сих пор питала бы инфантильные иллюзии, что мир, построенный по принципу «правда в силе», — действительно лучший из миров. И в нём нет ни пыточных застенков Гуантанамо, ни тотальной прослушки Агентства национальной безопасности США, ни варварского уничтожения американскими военными мирных жителей на Ближнем Востоке.

Более того, миллионы граждан США по-прежнему пребывали бы в заблуждении, что Хиллари Клинтон — это луч надежды для демократов всей планеты, светоч прогресса и решение всех проблем Америки, а не воплощение либеральной беспринципности и веры в свою исключительность, из-за которых было разрушено больше стран и погибло больше людей, чем в результате любого, даже самого страшного стихийного бедствия.

Что ждёт теперь Джулиана Ассанжа?

У американского писателя Томаса Вулфа есть эссе «Одинокий человек Бога», в котором он утверждает, что одиночество, пусть об этом и не говорят, есть судьба всех людей в обществе. Вулф пишет: «В основе всех моих жизненных убеждений сейчас лежит вера в то, что одиночество — далеко не редкое и не любопытное явление, а центральный и неизбежный факт человеческого существования».

Сейчас в полицейском участке где-то в центре Лондона основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж — поистине «одинокий человек Бога».

Помоги ему Бог.