WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

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Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина. Как отмечается в сообщении, животное в безопасности.

«Подтверждаем, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж попросил своих адвокатов спасти животное от угроз посольства в середине октября. Они воссоединятся на свободе», — говорится в сообщении портала.

Кот Джулиана Ассанжа обратил на себя внимание журналистов в ноябре 2016 года, когда «надел» воротничок с полосатым галстуком по случаю допроса своего хозяина.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции.

Суд оставил его под стражей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию.

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