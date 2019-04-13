WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange#NoExtraditionpic.twitter.com/zSo8RfXXc9— WikiLeaks (@wikileaks) 13 апреля 2019 г.
«Подтверждаем, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж попросил своих адвокатов спасти животное от угроз посольства в середине октября. Они воссоединятся на свободе», — говорится в сообщении портала.
Кот Джулиана Ассанжа обратил на себя внимание журналистов в ноябре 2016 года, когда «надел» воротничок с полосатым галстуком по случаю допроса своего хозяина.
11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции.
Суд оставил его под стражей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию.