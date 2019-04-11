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Симоньян о задержании Ассанжа: к сожалению, всемирное лицемерие победило

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала задержание в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Симоньян о задержании Ассанжа: к сожалению, всемирное лицемерие победило
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«Он человек, который менял мир. Он величайший журналист в первую очередь нашей эпохи, потому что он единственный журналист, которому так удалось изменить мир... Он везде, где только мог, говорил об этом всемирном лицемерии, которое правит нашим миром. И это всемирное лицемерие сегодня, к сожалению, победило», — сказала Симоньян.

По её словам, Ассанж — очень мужественный человек, так как почти семь лет он провёл в условиях, которые были хуже тюремных.

«В тюрьме людей выводят всё-таки на улицу погулять... А он не видел солнца уже почти семь лет. Это эквадорское посольство, где он находился, — это просто квартира... Одну из комнаток он занимал там», — добавила Симоньян.

Она отметила, что в последнее время новые эквадорские власти делали всё, чтобы превратить жизнь Ассанжа в ад, ему запретили пользоваться интернетом и принимать посетителей.

«И сегодня его просто сдали, просто предательски сдали», — сказала главный редактор RT.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант поблагодарил президента Эквадора Ленина Морено за отказ в убежище Джулиану Ассанжу. Он подчеркнул, что Ассанж не является героем, он скрывался от правосудия долгие годы, но «все равны перед законом».

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