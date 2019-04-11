Ассанж арестован в Лондоне

В МИД Британии поблагодарили Эквадор за отказ Ассанжу в убежище

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Глава МИД Великобритании Джереми Хант поблагодарил президента Эквадора Ленина Морено за отказ в убежище основателю и бывшему главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
В МИД Британии поблагодарили Эквадор за отказ Ассанжу в убежище
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«Спасибо Эквадору и президенту Ленину Морено за сотрудничество с МИД (Великобритании. — RT), чтобы Ассанж ответил перед законом», — написал британский министр в Twitter.

Он подчеркнул, что Ассанж не является героем, он скрывался от правосудия долгие годы, но «все равны перед законом».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя арест Ассанжа в Лондоне, выразил надежду на соблюдение прав задержанного.

11 апреля после того, как Эквадор отказал Ассанжу в убежище, британская полиция провела его задержание в посольстве Эквадора в Лондоне.

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