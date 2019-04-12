В Кремле назвали портал WikiLeaks независимым источником информации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают портал WikiLeaks независимым источником информации, который подвергается преследованию.
В Кремле назвали портал WikiLeaks независимым источником информации
  • РИА Новости

«Естественно, это есть на самом деле независимый источник информации, который подвергается преследованию», — заявил Песков.

Также Песков оценил ситуацию с задержанием в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По его словам, это не корреспондируется с принципами свободы и неприкосновенности СМИ.

В четверг, 11 апреля, Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании арестовали журналиста на территории посольства в Лондоне.

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