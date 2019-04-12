В Кремле назвали портал WikiLeaks независимым источником информации
- РИА Новости
«Естественно, это есть на самом деле независимый источник информации, который подвергается преследованию», — заявил Песков.
Также Песков оценил ситуацию с задержанием в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
По его словам, это не корреспондируется с принципами свободы и неприкосновенности СМИ.
В четверг, 11 апреля, Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании арестовали журналиста на территории посольства в Лондоне.