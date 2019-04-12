В Еврокомиссии назвали арест Ассанжа частным судебным процессом
- Reuters
«У нас нет комментариев относительно частных судебных процедур, это вопрос соответствующих судебных органов, в частности, британских судей», — приводит ТАСС слова представителя Еврокомиссии.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что к Ассанжу не будет «особого отношения».
11 апреля Джулиана Ассанжа задержали на территории эквадорского посольства в Лондоне по запросу США об его экстрадиции. По решению суда бывшего редактора WikiLeaks оставили под стражей.