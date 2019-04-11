Политолог прокомментировал задержание Ассанжа

Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

«Это месть государственной машины Соединённых Штатов, месть политическая, которая должна быть доведена до конца. Никто уже не помнит обстоятельств предыдущего повода уголовного дела, возбуждённого в Швеции. Очевидно, что причина только лишь в его профессиональной деятельности, в публикации секретных документов Соединённых Штатов», — сказал он.

По словам эксперта, Джулиана Ассанжа может ждать суд и повлиять на его судьбу может только давление со стороны мирового и журналистского сообществ.

«Я считаю необходимым всем неравнодушным журналистам, людям, так или иначе имеющим отношение к профессии, призвать британские власти освободить Ассанжа», — отметил Асафов.

Ранее британская полиция задержала Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

RT ведёт текстовую трансляцию.