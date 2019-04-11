Ассанж арестован в Лондоне

В Совфеде прокомментировали задержание Ассанжа в Лондоне

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Анна Лушникова
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
В Совфеде прокомментировали задержание Ассанжа в Лондоне
  • Reuters

«Всем очевидно, что речь идёт не о каких-то обвинениях в уголовных преступлениях, которые высказывались в отношении Ассанжа первоначально. Пока в общественном сознании остаётся только то, что он участвовал в разоблачении целого ряда явно противоправных действий Запада, главным образом Соединённых Штатов. Теперь ему последовательно и цинично мстят», — считает он.

Климов отметил, что задержание Ассанжа носит показательный характер и направлено на предупреждение подобных действий со стороны других граждан.

«Они хотят продемонстрировать, что никто не может рассчитывать на какую-то защиту, иммунитет и заступничество. На фоне этого вспоминается ситуация с Эдвардом Сноуденом, который принял единственно верное решение и попросил убежище у России, внятно отстаивающей свой суверенитет», — сказал сенатор.

Ранее британская полиция задержала Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

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