В Госдуме осудили введение США новых санкций против Венесуэлы

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение Министерства финансов США ввести санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Боливарианской Республики на Кубу.

«К сожалению, у Соединённых Штатов нет каких-то иных способов надавить на суверенные государства и принудить их к невыгодным для себя решениям. Поэтому, учитывая, что у них есть интерес замкнуть все связанные с нефтью потоки на себя, они будут стараться ограничить деятельность чужих нефтяных компаний», — считает депутат.

Морозов отметил, что решение о введении новых санкций — элемент недобросовестной конкуренции со стороны американцев.

«В последнее время они его практикуют всё чаще. Подобное поведение дискредитирует их как деловых партнёров в мировом бизнесе и ведёт к деградации американского имиджа по всему миру. Это вызывает у нас сожаление. Мы полагаем, что необходимо возвращаться на путь цивилизованного диалога и перестать использовать такие некрасивые методы», — сказал он.

Ранее власти Венесуэлы сообщили, что считают неприемлемыми, циничными и преступными новые американские санкции.