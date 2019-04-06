В Госдуме осудили введение США новых санкций против Венесуэлы

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение Министерства финансов США ввести санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Боливарианской Республики на Кубу.
В Госдуме осудили введение США новых санкций против Венесуэлы
  • Reuters

«К сожалению, у Соединённых Штатов нет каких-то иных способов надавить на суверенные государства и принудить их к невыгодным для себя решениям. Поэтому, учитывая, что у них есть интерес замкнуть все связанные с нефтью потоки на себя, они будут стараться ограничить деятельность чужих нефтяных компаний», — считает депутат.

Морозов отметил, что решение о введении новых санкций — элемент недобросовестной конкуренции со стороны американцев.

«В последнее время они его практикуют всё чаще. Подобное поведение дискредитирует их как деловых партнёров в мировом бизнесе и ведёт к деградации американского имиджа по всему миру. Это вызывает у нас сожаление. Мы полагаем, что необходимо возвращаться на путь цивилизованного диалога и перестать использовать такие некрасивые методы», — сказал он.

Ранее власти Венесуэлы сообщили, что считают неприемлемыми, циничными и преступными новые американские санкции.

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