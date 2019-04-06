Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Венесуэлы

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Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT решение Министерства финансов США ввести санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Боливарианской Республики на Кубу.
Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Венесуэлы
  • Reuters

«Экономический рычаг давления является чуть ли не единственной мерой, которая есть у Соединённых Штатов против Николаса Мадуро. Все стороны конфликта это понимают, поэтому США будут и дальше действовать в данном направлении в поиске новых возможностей что-либо заблокировать, наложить санкции. Они хотят дестабилизировать экономику и жизнь страны, чтобы привести к власти своего ставленника (Хуана. — RT) Гуаидо», — сказал он.

По словам эксперта, данные меры со стороны Соединённых Штатов были ожидаемы, особенно после предпринятых Мадуро действий по защите компании PDVSA.

«Он перевёл офисы и счета, так что решения США очевидны. Американский сценарий быстрой смены власти не реализовался, но от своей идеи они не отказались. Мадуро абсолютно прав в оценке действий США. Это преступление в контексте международного права», — заключил Асафов.

Ранее власти Венесуэлы сообщили, что считают неприемлемыми, циничными и преступными новые американские санкции.

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