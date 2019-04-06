В США объяснили введение новых санкций против Венесуэлы

Новые санкции США в отношении нефтяного сектора Венесуэлы были введены по просьбе оппозиции Боливарианской Республики, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Мы действовали по запросу Национальной ассамблеи Венесуэлы в вопросе введения санкций в отношении этих компаний и некоторых из их судов, которые задействованы в этих поставках, а также 34 судов PDVSA, также задействованных в этих поставках», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.

Кандидат исторических наук, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал санкционную политику США в отношении Венесуэлы.