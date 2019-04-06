Reuters: в ходе операций к югу от Триполи погибли пять человек из армии Хафтара
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Также, как уточняет РИА Новости, силы Хафтара установили контроль над городами Тархуна и Эль-Азизия.
4 апреля маршал отдал приказ начать наступление на Триполи.
Впоследствии СМИ передавали, что Хафтар отказался от предложения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша провести встречу с главой правительства нацсогласия Файезом Сарраджем в Женеве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» заявил, что затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности.