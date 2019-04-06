Reuters: в ходе операций к югу от Триполи погибли пять человек из армии Хафтара

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Пять человек из Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара погибли во время операций к югу от Триполи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Reuters: в ходе операций к югу от Триполи погибли пять человек из армии Хафтара
  • Reuters

Также, как уточняет РИА Новости, силы Хафтара установили контроль над городами Тархуна и Эль-Азизия.

4 апреля маршал отдал приказ начать наступление на Триполи.

Впоследствии СМИ передавали, что Хафтар отказался от предложения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша провести встречу с главой правительства нацсогласия Файезом Сарраджем в Женеве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» заявил, что затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности. 

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