МИД России не исключил допмер в ответ на действия НАТО в Чёрном море

Россия готова в случае необходимости принять военно-технические меры в ответ на анонсированные действия НАТО в Чёрном море. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», — цитирует Интерфакс дипломата.

Как отметил Грушко, российская сторона занимается плановым обновлением Черноморского флота.

«Поэтому с военной точки зрения мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности», — добавил он.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что в НАТО намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море.

Позднее постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчисон рассказала, что речь идёт об обеспечении безопасности прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Также отмечалось, что «пакет мер» включает более интенсивную разведку с воздуха и увеличение проходов кораблей альянса.

Как подчеркнули в Кремле, Москва негативно относится к подобным заявлениям.

Подробнее — в материале RT.