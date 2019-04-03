Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметили в ведомстве, гибель людей в авиакатастрофе наступила при крушении самолёта, а не при «воздействии третьей стороны».
«Вскрытие было проведено, был сделан вывод, что все три человека погибли в результате крушения — прямых последствий крушения. У нас нет никаких доказательств воздействия с третьей стороны. Мы исходим из того, что люди погибли в результате крушения», — заявил представитель прокуратуры.
Он также добавил, что речь идёт «об одной женщине и двух мужчинах».
Ранее сообщалось, что останки погибших при крушения самолёта были доставлены во Франкфурт, где пройдёт вскрытие.
31 марта в S7 Airlines заявили, что в результате авиапроисшествия погибла акционер авиакомпании Наталия Филёва. При этом в генконсульстве России отметили, что личности погибших пока не установлены.