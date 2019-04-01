Генконсульство: личности погибших при крушении самолёта в Германии пока не установлены

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Личности погибших в результате крушения частного легкомоторного самолёта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне к настоящему времени не установлены, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства России в регионе.
Генконсульство: личности погибших при крушении самолёта в Германии пока не установлены
  • Reuters

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов ФРГ исходят из того, что, предположительно, на борту потерпевшего крушение воздушного судна находились трое россиян. 

«Но подтверждения пока нет, личности ещё не установлены», — уточнил собеседник агентства.

31 марта в S7 Airlines заявили о гибели акционера авиакомпании Наталии Филёвой при инциденте во время захода на посадку самолёта в Германии. 

Впоследствии сообщалось, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета приступили к участию в расследовании авиакатастрофы.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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