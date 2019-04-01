Тела погибших при крушении самолёта в ФРГ доставили во Франкфурт

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В Германии останки погибших в результате крушения самолёта доставили во Франкфурт, где пройдёт вскрытие. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на прокуратуру города Дармштадт.
Тела погибших при крушении самолёта в ФРГ доставили во Франкфурт
  • Reuters

«Вскрытие завтра пройдёт во Франкфурте», — сообщил представитель прокуратуры, добавив, что тела уже доставлены в этот город.

В ведомстве объяснили, что вскрытие является стандартной процедурой, которая применяется в отношении всех лиц, которые погибли насильственной смертью. 

Судмедэксперты намерены установить причины гибели людей, а также идентифицировать их личности.

Ранее в российском генконсульстве сообщили, что личности погибших при крушении самолёта в Германии пока не установлены.

31 марта в S7 Airlines заявили, что при крушении самолёта в Германии погибла акционер авиакомпании Наталия Филёва.

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