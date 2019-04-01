Тела погибших при крушении самолёта в ФРГ доставили во Франкфурт
- Reuters
«Вскрытие завтра пройдёт во Франкфурте», — сообщил представитель прокуратуры, добавив, что тела уже доставлены в этот город.
В ведомстве объяснили, что вскрытие является стандартной процедурой, которая применяется в отношении всех лиц, которые погибли насильственной смертью.
Судмедэксперты намерены установить причины гибели людей, а также идентифицировать их личности.
Ранее в российском генконсульстве сообщили, что личности погибших при крушении самолёта в Германии пока не установлены.
31 марта в S7 Airlines заявили, что при крушении самолёта в Германии погибла акционер авиакомпании Наталия Филёва.