СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Наталия Филёва. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«По факту крушения частного самолёта в Федеративной Республике Германия… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах потерпел крушение бизнесджет Epic LT RA-2151G.

На его борту находились два пассажира и пилот.

«По предварительным данным, погибшими являлись граждане Российской Федерации — акционер S7 Наталия Филёва, её отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун», — отметили в ведомстве.

Ранее останки погибших при крушения самолёта были доставлены во Франкфурт, где пройдёт вскрытие.

31 марта в S7 Airlines заявили, что в результате происшествия погибла акционер авиакомпании Наталия Филёва.

При этом в генконсульстве России отметили, что личности погибших пока не установлены.