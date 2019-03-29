МИД Кубы назвал цинизмом попытки США влиять на отношения других стран

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал цинизмом стремление США повлиять на отношения суверенных государств Латинской Америки с другими странами.

«Теперь США намерены вмешиваться в законные отношения суверенных государств. Их претензии циничны и в духе доктрины Монро», — написал дипломат в своём Twitter.

Он отметил, что Соединённые Штаты больше других стран производят, продают и используют оружие, а также имеют 80 военных баз в Латинской Америке.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от России отозвать военных специалистов из Венесуэлы.

В Кремле ответили, что отношения Москвы и Венесуэлы не «должны беспокоить третьи страны».