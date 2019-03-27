В МИД Швейцарии не признали решения США по Голанам

Швейцария продолжит считать Голанские высоты оккупированной Израилем территорией, а заявления США по признанию израильского суверенитета над регионом не имеют правовых последствий.

Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Жорж Фараго.

«Швейцария подчёркивает, что заявление США не оказывает никакого влияния на применимость международного гуманитарного права, включая четвёртую Женевскую конвенцию, и прав человека на оккупированной сирийской территории Голанских высот», — сказал он ТАСС.

25 марта американский президент Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.

В ООН и ЛАГ заявили, что позиция организаций по Голанам остаётся неизменной.

Также решение США осудили в Иране, Ливане и Саудовской Аравии.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.