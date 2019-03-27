В МИД Швейцарии не признали решения США по Голанам

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Швейцария продолжит считать Голанские высоты оккупированной Израилем территорией, а заявления США по признанию израильского суверенитета над регионом не имеют правовых последствий.
В МИД Швейцарии не признали решения США по Голанам
  • Reuters

Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Жорж Фараго.

«Швейцария подчёркивает, что заявление США не оказывает никакого влияния на применимость международного гуманитарного права, включая четвёртую Женевскую конвенцию, и прав человека на оккупированной сирийской территории Голанских высот», — сказал он ТАСС.

25 марта американский президент Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.

В ООН и ЛАГ заявили, что позиция организаций по Голанам остаётся неизменной.

Также решение США осудили в Иране, Ливане и Саудовской Аравии.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен вынести обсуждение вопроса Голанских высот на Генеральную Ассамблею ООН.

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