Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за Голанских высот
Об этом сообщает AFP со ссылкой на неназванных дипломатов.
«Сирия попросила провести заседание Совета Безопасности ООН по поводу Голанских высот», — пишет агентство.
#BREAKING Syria requests UN Security Council meeting on Golan Heights: diplomats pic.twitter.com/V5CA7EJWbN— AFP news agency (@AFP) 26 марта 2019 г.
25 марта Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.
Данное решение американского лидера осудили Ливан и Саудовская Аравия.
Как указали в Кремле, решение Трампа по Голанским высотам будет иметь негативные последствия для региона.