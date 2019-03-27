Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за Голанских высот

Власти Сирии попросили созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации с Голанскими высотами.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Сирия попросила провести заседание Совета Безопасности ООН по поводу Голанских высот», — пишет агентство.

#BREAKING Syria requests UN Security Council meeting on Golan Heights: diplomats pic.twitter.com/V5CA7EJWbN — AFP news agency (@AFP) 26 марта 2019 г.

25 марта Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.

Данное решение американского лидера осудили Ливан и Саудовская Аравия.

Как указали в Кремле, решение Трампа по Голанским высотам будет иметь негативные последствия для региона.