Президент Ирана осудил решение США по Голанам

Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву. С таким заявлением выступил президент Ирана Хасан Рухани.

«Никто не думал, что кто-нибудь в США в одностороннем порядке присоединит часть одной страны к узурпатору вопреки международным нормам и конвенциям», — приводит его слова Hurriyet.

25 марта Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.

Данное решение американского лидера осудил Ливан и Саудовская Аравия.

Как указали в Кремле, решение Трампа по Голанским высотами будет иметь негативные последствия для региона.