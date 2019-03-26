Президент Ирана осудил решение США по Голанам
- Reuters
«Никто не думал, что кто-нибудь в США в одностороннем порядке присоединит часть одной страны к узурпатору вопреки международным нормам и конвенциям», — приводит его слова Hurriyet.
25 марта Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.
Данное решение американского лидера осудил Ливан и Саудовская Аравия.
Как указали в Кремле, решение Трампа по Голанским высотами будет иметь негативные последствия для региона.