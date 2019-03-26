Президент Ирана осудил решение США по Голанам

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Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву. С таким заявлением выступил президент Ирана Хасан Рухани.
Президент Ирана осудил решение США по Голанам
  • Reuters

«Никто не думал, что кто-нибудь в США в одностороннем порядке присоединит часть одной страны к узурпатору вопреки международным нормам и конвенциям», — приводит его слова Hurriyet.

25 марта Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.

Данное решение американского лидера осудил Ливан и Саудовская Аравия.

Как указали в Кремле, решение Трампа по Голанским высотами будет иметь негативные последствия для региона.

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