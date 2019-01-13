Опрос показал, кого жители США винят в приостановке работы правительства

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По данным исследования, проведённого изданием The Washington Post и телекомпанией ABC News, более половины жителей США винят в приостановке работы правительства страны американского лидера Дональда Трампа и представителей Республиканской партии.
Опрос показал, кого жители США винят в приостановке работы правительства
  • Reuters

Отмечается, что 53% опрошенных винят в шатдауне Трампа и республиканцев и лишь 29% участников опроса полагают, что вина в данной ситуации лежит на демократах.

По мнению 13% респондентов, обе партии в равной мере ответственны за происходящее.

Исследование проводилось в период с 8 по 11 января, в нём приняли участие 788 жителей США.

22 декабря работа американского правительства была частично приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет в том числе из-за требований президента выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Позднее Трамп обратился к нации и заявил о необходимости обеспечить безопасность на южной границе страны. Он призвал американских политиков принять все необходимые для этого меры.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал речь.

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