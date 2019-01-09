Трамп в обращении к нации вновь напомнил о необходимости укрепления границ

Президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении к нации вновь заявил о необходимости обеспечить безопасность на южной границе страны и призвал американских политиков принять все необходимые для этого меры.

По словам президента, некоторые могут подумать, что строительство стены на границе с Мексикой — безнравственно.

«Тогда почему богатые политики сооружают стены и заборы вокруг своих домов? Они делают это не потому что ненавидят тех, кто живет снаружи, а потому что любят тех, кто живёт внутри», — сказал он.

По мнению Трампа, безнравственным можно считать лишь бездействие чиновников в сфере обеспечения безопасности страны.

Во ходе речи он также рассказал о ряде случаев, когда мигранты, незаконно оказавшиеся на территории США, совершали жестокие преступления против граждан Соединённых Штатов.

«Сколько ещё крови американцев должно пролиться для того, чтобы конгресс начал работать?... Когда я стал президентом США, я дал обещание защищать нашу страну, и это именно то, чем я буду заниматься всегда», — заключил президент.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация Трампа в настоящее время изучает законность возможного введения в стране режима чрезвычайного положения для получения финансирования на строительство стены на южной границе Соединённых Штатов.